Предлагаю работу: работодатели в РФ повысили предложения по зарплате на 19%

Предложения работодателей по зарплате выросли в РФ на 19%

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний рост предложений по заработной плате в России за два месяца 2024 года выросли на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, пишут "Известия" со ссылкой на "Работу.ру".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Наиболее высокий рост предложений работодателей по заработной плате в России зафиксирован в сфере здоровья и красоты — принимаемым на работу новым сотрудникам там готовы платить на 27% больше, чем год назад. Дефицит кадров сказался и на предложениях для соискателей без опыта — рост составил в среднем 23%.

По мнению экспертов, главной причиной повышения зарплатных предложений стало увеличение в РФ минимального размера оплаты труда, который составляет с января 19,2 тысячи рублей. Ещё один фактор — конкуренция работодателей за квалифицированные кадры. Кроме того, на рост зарплат повлияло и развитие некоторых отраслей экономики. В частности, спрос на услуги в сфере красоты напрямую повлиял на доходы сотрудников, работающих в этой области.

Что касается студентов, то дефицит кадров открывает для них новые возможности. Если раньше работодатели неохотно принимали сотрудников без опыта, то сегодня многие компании и предприятия зачастую готовы обучать персонал без отрыва от работы, оплачивая и этот период адаптации.