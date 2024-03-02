Санкции не действуют: Россия обгонит Японию и войдет в топ-4 экономик мира

Эксперт рассказал, что позволит РФ обогнать экономику Японии

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инфляционные процессы в Японии, согласно прогнозам, могут привести к сокращению ВВП страны по паритету покупательной способности (ППС) в ближайшие два года.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Это открывает возможность для России опередить Японию и войти в топ-4 экономик мира. С таким мнением выступил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в комментарии для РИА Новости.

В ходе выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин заявил, что страна планирует войти в четверку крупнейших экономик мира уже в скором будущем.

Напомним, что в последнем квартале 2023 года ВВП Японии упал на 0,4%, а в третьем квартале - на 2,9%. Двукратное снижение объема экономики подряд определяется как рецессия.

Эксперты предсказывают, что ситуация ухудшится к концу первого квартала 2024 года. Оказавшее влияние на потребительское поведение землетрясение в Японском море, случившееся 1 января, станет негативным фактором для японской экономики.