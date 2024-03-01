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Доля безналичных платежей в России стала одной из самых высоких в мире

Набиуллина: доля безналичных платежей в РФ превысила 83%

1:26
Экономика

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в РФ достигла 83,4 процента.

Набиуллина: доля безналичных платежей в РФ превысила 83%
Фото: Официальный сайт ГосДума РФ

В пятницу Набиуллина выступила на ежегодной встрече руководителей кредитно-финансовых организаций с представителями Банка России. В ходе своей речи она упомянула, что по итогам 2023 года доля безналичных платежей в Российской Федерации достигла рекордного уровня в 83,4 процента. Это показатель вырос на 5,3 процентных пункта по сравнению с 2022 годом. Набиуллина отметила, что по объёму безналичных платежей Россия занимает сегодня одно из ведущих мест в мире.

Глава ЦБ РФ добавила, что каждый второй россиянин регулярно пользуется переводами через систему быстрых платежей, а каждый третий — оплачивает покупки с помощью СБП.

Напомним, что весной 2022 года в России доля безналичных платежей резко снизилась после того как международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о решении ограничить свою работу на территории РФ. В апреле 2022-го года наличные оплаты достигли пикового показателя в 42%, но постепенно ситуация нормализовалась за счёт массового выпуска карт национальной платёжной системы "Мир".

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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