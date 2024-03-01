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Сбер: Роботизированная система для диагностики счета — это выдумка мошенников для кражи данных

Сбер предупредил о новой схеме обмана клиентов через трансляцию экрана смартфона

1:19
Экономика » Финансы

Сбер предупредил об уловке мошенников, позволяющей украсть данные клиентов банка через трансляцию экрана во время видеозвонка. В этом году мошенники начали проникать в мобильные мессенджеры и обманывать людей, притворяясь сотрудниками Сбера по новой схеме.

Сбер предупредил о новой схеме обмана клиентов через трансляцию экрана смартфона
Фото: Openverse by Vlad Tuchkov is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Сначала преступники создают аккаунт с названием, похожим на номер службы поддержки 900, и логотипом банка. Потом делают звонок потенциальной жертве, интересуясь обновленное ли у него приложение.

Далее на сцену вступает "второй специалист", предлагающий видеозвонок и убеждающий открыть приложение под предлогом биометрической идентификации. Злоумышленник уверяет свою жертву, что это безопасно, и что никто кроме робота не видит экрана. Однако на самом деле он все видит и фиксирует логин, пароль, номера карт, состояние счетов, смс-ки с кодами доступа и другие данные. Это помогает ему взломать аккаунт жертвы и украсть деньги или заставить перевести их на "безопасный счет".

Сбер призывает своих пользователей никогда не устанавливать видеосвязь с трансляцией экрана с незнакомыми людьми и следить за своими аккаунтами в мобильных приложениях. В Сбере предупредили, что роботизированная система для диагностики счета — это уловка аферистов, ничего подобного не существует.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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