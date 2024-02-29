Экономист Александр Полиди рассказал, чем грозит резкий рост биткоина, чей курс точно предсказать никогда невозможно

Экономист Полиди предупредил, что рост биткоина грозит лишь оттоком на него инвестиций спекулянтов

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики отмечают резкий взлёт спекулятивных настроений на рынке криптовалют. По их мнению, текущая ситуация напоминает период бума, который наблюдался в 2020–2021 годах.

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Курс биткоина впервые с 2021 года преодолел отметку в 62 тысяч долларов. Рост наблюдается уже неделю. В августе 2023 года биткоин стоил 25 тысяч долларов, что означает рост на 140 процентов за последние 6 месяцев. По мнению аналитиков, средний инвестор сейчас имеет неосуществлённую прибыль в 120% на каждую монету.

Реализованная капитализация биткоина приближается к 460 миллиардам долларов, что на 3% ниже исторического максимума. Экономист Кубанского университета Александр Полиди разъяснил в интервью Business FM причины резкого роста биткоина.

Что касается самого биткоина, это новаторское явление в мировых финансах и денежной системе, представляющее собой криптовалюту. Она не имеет центрального эмитента, инфляция у неё не выражена, и отсутствует жёсткая зависимость от мирового продукта.

Биткоин играет значимую роль как технологический и финансовый феномен и не может быть проигнорирован. Он представляет собой спекулятивный актив, который имеет свою роль на рынке, создавая периоды роста и падения.

Точно предсказать стоимость биткоина на день, два или пять вперёд невозможно. Он подвержен колебаниям, и его курс определяется спросом и предложением, как и другие криптовалюты.

Сейчас мы наблюдаем увеличение спроса на биткоины, вызванное ажиотажем, возможно, также обусловленным политическими и экономическими событиями, а также данными о платёжных инструментах и состоянии различных регионов.

Хотя прямой связи между курсом биткоина и экономикой нет, его рост может привлечь спекулятивные инвестиции с других рынков, что может повлиять на доходность фондовых операций. Однако общая кредитная нагрузка на рынке остаётся низкой, что снижает риск волатильности цен из-за принудительного закрытия позиций.

Коэффициент кредитного плеча биткоина недавно немного вырос, но по-прежнему остается на относительно низком уровне, сообщает BFM Кубань.