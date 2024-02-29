Силуанов ответил на вопрос о том, хватит ли в бюджете денег на реализацию предложений Путина

Силуанов ответил, хватит ли денег на все инициативы Путина

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, хватит ли в бюджете страны денег на претворение в жизнь предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом у чиновника поинтересовался телеграм-канал SHOT.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Силуанов заявил, что "всё это было согласовано", а необходимые деньги будут "подготовлены и представлены".

29 февраля российский лидер Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Для Путина это уже 19-е подобное обращение. Президент поставил множество задач на ближайшие 6 лет.

По продолжительности нынешнее послание Путина стало рекордным. Президент говорил более 2 часов. О том, какие предложения глава государства сегодня озвучил, читайте в подборке материалов в нашем сюжете.