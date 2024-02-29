Силуанов ответил на вопрос о том, хватит ли в бюджете денег на реализацию предложений Путина

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, хватит ли в бюджете страны денег на претворение в жизнь предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом у чиновника поинтересовался телеграм-канал SHOT.
Силуанов заявил, что "всё это было согласовано", а необходимые деньги будут "подготовлены и представлены".
29 февраля российский лидер Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Для Путина это уже 19-е подобное обращение. Президент поставил множество задач на ближайшие 6 лет.
По продолжительности нынешнее послание Путина стало рекордным. Президент говорил более 2 часов. О том, какие предложения глава государства сегодня озвучил, читайте в подборке материалов в нашем сюжете.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.