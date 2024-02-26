Специалист Минфина России пояснила, что делать при нулевой кредитной истории

Эксперт Дайнеко рассказала о минусах нулевого кредитного рейтинга

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Специалист проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко предупредила о минусах нулевого кредитного рейтинга: без кредитной истории может быть затруднительно получить хороший займ, и при этом возникает риск не справиться с обязательствами.

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Без кредитной истории банки не могут предоставить льготную ставку. Чтобы правильно оценить свою кредитоспособность, и сформировать себе репутацию, можно взять небольшой кредит и выплатить его досрочно. Но нельзя увлекаться займами. Следует помнить и о других расходах — от затрат на питание, до платежей за коммуналку и мобильную связь.

Специалисты советуют не рисковать превышением этой суммы. Оптимально, если размер займа не превышает 30-35% от ежемесячного дохода, при этом стоит учитывать и другие спонтанные финансовые траты.