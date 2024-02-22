Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России, депутат фракции "Справедливая Россия" Анатолий Аксаков заявил, что вкладчики Qiwi Банка получат выплаты в течение двух недель, сообщает ДумаТВ.
Вкладчикам возвратят суммы в размере 100% остатка средств на вкладах, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.
Парламентарий отметил, что Qiwi Банк работал эффективно, однако нарушал законодательство, связанное с отмыванием денег и финансированием неблаговидных операций, в связи с чем и была отозвана лицензия.
Ранее в интервью "Парламентской газете" Аксаков отметил, что, по его данным, банк финансово устойчивый, и деньги, имеющиеся на балансе организации, вполне позволят рассчитаться с клиентами.
Напомним, что 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI банка.
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