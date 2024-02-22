Аксаков заявил, что вкладчики Qiwi Банка получат выплаты в течение двух недель

Госдума: вкладчикам Qiwi Банка вернут часть денег

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России, депутат фракции "Справедливая Россия" Анатолий Аксаков заявил, что вкладчики Qiwi Банка получат выплаты в течение двух недель, сообщает ДумаТВ.

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Вкладчикам возвратят суммы в размере 100% остатка средств на вкладах, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.

Парламентарий отметил, что Qiwi Банк работал эффективно, однако нарушал законодательство, связанное с отмыванием денег и финансированием неблаговидных операций, в связи с чем и была отозвана лицензия.

Ранее в интервью "Парламентской газете" Аксаков отметил, что, по его данным, банк финансово устойчивый, и деньги, имеющиеся на балансе организации, вполне позволят рассчитаться с клиентами.

Напомним, что 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI банка.