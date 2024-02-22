Фронда усилиям по национализации промышленности усиливается

РСПП намерен препятствовать деприватизации

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава РСПП ("Российского Союза промышленников и предпринимателей") Александр Шохин обеспокоен тенденцией по деприватизации предприятий и промышленных объектов, наметившейся в последние недели.

Фото: https://russiaedu.ru/vuz/54/sibupk/news/s-1-po-7-iiulia-natsionalnyi-issledovatelskii-universitet-vysshaia-shkola-ekonomiki-provel-xii-letniuiu-shkolu-po-ekonomike-truda-rssle-2018-v-sele-voronovo-moskovskoi-oblasti-chtoby-stat-uchastnikom-shkoly

Шохин намерен подать Президенту список предложений-поправок к закону "О приватизации". Суть его предложений состоит в том, что во-первых, национализация (деприватизация) должна сопровождаться компенсацией собственникам изымаемой собственности в рыночной стоимости, а также не может распространяться на сделки, заключённые ранее 2013 года. Идейная основа его тезисов такова, что "добросовестные собственники не должны страдать", должны быть учтены их экономические интересы. "И тогда у нас, может быть, немного снизится энтузиазм у соответствующих органов по изъятию активов в казну, потому что надо будет взвешивать последствия, в том числе финансовые"-заявляет Александр Шохин.

Александр Шохин является одним из самых радикальных "рыночников" в российском экономическом экспертном сообществе. Как можно заключить из его предложений, фактически он предлагает сорвать все усилия по централизации промышленности и мобилизации экономики в условиях экономического противостояния с Западом.