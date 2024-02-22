От боеприпасов до алмазов. Великобритания объявила о новых санкциях против РФ

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Великобритания объявила о новом пакете санкций против РФ, в него попали 86 физических лиц и предприятий России.

Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обновленный список был размещен в пятницу на сайте британского правительства. Рестрикции коснулись финансового, промышленного, энергетического и оборонного секторов России.

Так, в санкционный список попали банк "Тинькофф", Росбанк, Металлургический инвестиционный банк, концерн Калашникова, горно-металлургическая компания "Северсталь", Русская медная компания, АО "Мотовилихинские заводы", Челябинский металлургический завод, золотодобывающая компания "Полюс", УК "Мечелсталь", "дочка" конгломерата Ростех, компании, входящие в структуру Росатома, "ЮМАТЕКС", транспортная группа FESCO и другие предприятия и компании.

Под персональные санкции попали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, член правления "Газпром нефти" Елена Илюхина, член совета директоров РЖД Сергей Степашин и другие руководители ключевых компаний и предприятий РФ. Также введен запрет на импорт российских меди, алюминия, никеля и алмазов.

Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что новые санкции направлены на усиление экономического давления на Москву в ответ на СВО на Украине. Министр добавил, что находящиеся под юрисдикцией Британии государственные активы России будут заблокированы, пока Кремль не выплатит компенсацию Украине.