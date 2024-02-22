Три европейские страны оказались лидерами по поставкам в Россию вин. Общая сумма импорта составила 319 миллионов долларов

В топ-3 поставщиков вин в Россию за 2023 год попали Латвия, Литва и Италия

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Статистика прошлого года показала, что главными экспортёрами игристого вина в РФ стали Латвия, Литва и Италия. Общая сумма импорта составила 319 миллионов долларов. Больше всего винной продукции в Россию поставила Латвия (на 167 млн долларов). За ней Италия, которая экспортировала в Россию вина на 90 млн долларов. Литва в этом плане по скромнее — осуществлены поставки на 62 млн долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщается, что значительно нарастили поставки вина в Россию следующие страны: Армения (на 291 процент), Грузия (на 71 процент), Польша (на 44 процента). А вот объёмы поставок от ряда европейских стран наоборот, существенно снизился. Так, Франция ушла в минус на 59 процентов, Испания на минус 40 процентов и Италия на минус 9 процентов. Последняя несмотря на сокращение поставок, пока всё равно оказалась в топ-3 поставщиков вина в Россию.

Напомним, ранее была информация о том, что в РФ резко возросло собственное производство виноградных вин. Также ранее россиян предупредили о грядущем подорожании винной продукции. Рост цен связали с ростом акцизов.