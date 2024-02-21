Линников: Ведущие банки дружественных стран, опасаются открывать счета для российских клиентов

Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Крупнейшие китайские банки, такие как ICBC, CCB и Bank of China, отказываются принимать платежи от российских финансовых организаций, которые попали под санкционный удар. Это связано с риском вторичных санкций со стороны США.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Данные банки не принимают платежи независимо от системы — европейской SWIFT, российской СПФС или китайской CIPS. Они объясняют свои действия внутренней политикой компании.

Председатель правления "НПС" Александр Линников подтвердил, что ведущие банки, даже из так называемых "дружественных" стран, опасаются открывать счета для российских клиентов и пропускать платежи из-за риска вторичных санкций со стороны США. Управление по контролю зарубежных активов (OFAC) Федерального казначейства США последовательно давит на финансовые организации по всему миру и делает строгие предупреждения о нежелательности сотрудничества с российскими клиентами.

С декабря 2023 года проблемы с расчетами возникли с Китаем и Турцией, через которые проходят около 40% платежей из РФ. Китайские банки стали отказывать в приеме платежей в долларах из-за риска отслеживания со стороны США, однако операции в национальных валютах продолжаются. Банки ОАЭ также ограничили расчеты с РФ, начали закрывать счета организациям и физлицам.

Но несмотря на риски, эксперты считают, что интерес к сотрудничеству с Россией останется. Хотя условия взаимодействия с Китаем, Турцией и ОАЭ усложнились, но возможности для взаимодействия все еще есть.

Россия имеет банки, не пострадавшие от санкций, и они продолжают работу с Китаем. Госдума планирует принять законопроект по обходу санкций в ближайшее время. Некоторые российские банки открыли представительства в Китае, и перешли к применению национальных валют, что упрощает ситуацию. Так, ВТБ в Шанхае отмечает стабильные условия расчетов.

Китай и Россия работают над устранением данной проблемы, и есть надежда, что решения будут найдены. Эксперты также советуют как вариант рассмотреть введение национальных цифровых валют.