Несмотря на свои же санкции ЕС и Британия продолжают закупать российскую нефть через посредников

Евросоюз и Великобритания продолжают закупки российской нефти

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз и Великобритания наращивают импорт российской нефти из стран-посредников. Так Великобритания в 2023 году импортировала из Индии 5,2 млн. баррелей российской нефти из Индии, что превысило показатели 2022 года на 115%. Таковы данные международной экономической корпорации Global Witness.

Фото: profile.ru

Ранее стало известно о росте закупок российской нефти и СПГ из Индии со стороны Германии и Франции.

Санкции западных стран в первую очередь были призваны "покончить с энергозависимостью Европы от России" и нанести решительный удар по главной статье российского бюджета. Однако вопреки прогнозам российская экономика и энергетика быстро переключились на новые рынки сбыта, а западная экономика, в первую очередь, германская, столкнулись с дефицитом дешёвых энергоресурсов.