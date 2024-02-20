Евросоюз и Великобритания наращивают импорт российской нефти из стран-посредников. Так Великобритания в 2023 году импортировала из Индии 5,2 млн. баррелей российской нефти из Индии, что превысило показатели 2022 года на 115%. Таковы данные международной экономической корпорации Global Witness.
Ранее стало известно о росте закупок российской нефти и СПГ из Индии со стороны Германии и Франции.
Санкции западных стран в первую очередь были призваны "покончить с энергозависимостью Европы от России" и нанести решительный удар по главной статье российского бюджета. Однако вопреки прогнозам российская экономика и энергетика быстро переключились на новые рынки сбыта, а западная экономика, в первую очередь, германская, столкнулись с дефицитом дешёвых энергоресурсов.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.