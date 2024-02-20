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Несмотря на свои же санкции ЕС и Британия продолжают закупать российскую нефть через посредников

Евросоюз и Великобритания продолжают закупки российской нефти

0:54
Экономика

Евросоюз и Великобритания наращивают импорт российской нефти из стран-посредников. Так Великобритания в 2023 году импортировала из Индии 5,2 млн. баррелей российской нефти из Индии, что превысило показатели 2022 года на 115%. Таковы данные международной экономической корпорации Global Witness.

Евросоюз и Великобритания продолжают закупки российской нефти
Фото: profile.ru

Ранее стало известно о росте закупок российской нефти и СПГ из Индии со стороны Германии и Франции. 

Санкции западных стран в первую очередь были призваны "покончить с энергозависимостью Европы от России" и нанести решительный удар по главной статье российского бюджета. Однако вопреки прогнозам российская экономика и энергетика быстро переключились на новые рынки сбыта, а западная экономика, в первую очередь, германская, столкнулись с дефицитом дешёвых энергоресурсов. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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