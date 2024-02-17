В Нижнем Новгороде бизнесмен требует снести часть стены одного из монастырей

В Нижнем Новгороде бизнесмен пытается снести стену монастыря

1:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Нижнем Новгороде бизнесмен некий Бояров требует снести часть стены Крестовоздвиженского монастыря.

Фото: Личный архив by Антон Мельников

Спорный участок принадлежит Крестовоздвиженскому женскому монастырю, восстановленному в 2004 году. Тогда же начались работы по возвращению принадлежавшей монастырю до закрытия территории.

Некая организация ОАО "Волговятагропромпроект", которой принадлежал спорный участок до 2004 года, вопреки соглашению соглашению с епархией, которая арендовала у неё территорию с целью дальнейшего выкупа, перепродало её другой организации ООО "Нефтесервис-НН". Спорный участок по договору с этой организацией оставался в пользовании монастыря. В эти годы была выстроена монастырская стена.

В 2019 году организация бы признана банкротом, и её имущество было выкуплено Бояровым. В августе 2022 года он обратился в суд с требованием в суд о сносе части стены монастыря, называя её "самостроем". С помощью махинаций на аукционных торгах, где выставлялся спорный участок земли, бизнесмен сохранил за собой право владения этой территорией.

Мотивация бизнесмена Боярова предположительно заключается в том, что он желает купить спорный участок, а затем перепродать его РПЦ по завышенной цене.

Перспективы выполнения требования бизнесмена о сносе стены нижегородские предприниматели оценивают как минимальные. Кроме того, общественность активно поддерживает монастырь.

Игумения монастыря матушка Филарета призывает сохранять спокойствие и отмечает, что попытки захвата церковного имущества могут привести к печальным последствиям для противоположной стороны, поскольку "Бог поругаем не бывает".