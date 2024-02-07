На Украине вновь заявили о своей доле советских активов за рубежом

В Киеве хотят получить "украинскую долю" зарубежных советских активов

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине будет создана рабочая группа для возвращения "украинской доли зарубежных активов советского наследия", сообщили в Фонде государственного имущества.

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"Председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочей встречи очертили совместные инициативы, направленные на возвращение украинской доли зарубежных активов советского наследия и привлечение иностранных инвесторов", — цитирует агентство "Прайм" сообщение фонда.

Отмечается, что органы власти создадут рабочую группу для последующей приватизации активов. В фонде не уточнили, о каком именно имуществе идёт речь.

Президент России Владимир Путин 19 января подписал распоряжение о предоставлении ФГУП "Госзагрансобственность" субсидии на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за пределами страны, а также на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за границей.

Стоит заметить, что на Украине и ранее неоднократно заявляли о желании получить "долю" зарубежных активов Советского Союза. При этом Украина не выплачивала советские долги, это сделала исключительно Россия.