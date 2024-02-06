Предложение Бельгии использовать замороженные активы Центробанка России в качестве залога для "восстановления Украины" не получило широкой поддержки в Европейском союзе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских правительственных кругах.
В ЕС высказались против данной идеи из-за отсутствия юридических оснований для ареста суверенных активов другого государства и опасений относительно оттока инвесторов от евро, сообщает агентство.
По мнению чиновников, такой подход также может спровоцировать крах бельгийского депозитария Euroclear, где находятся российские средства. И его спасение может быть очень дорогостоящим.
"Мы знаем, что использование активов в качестве залога сталкивается с теми же юридическими, экономическими и финансовыми проблемами, что и конфискация, и большинство правовых инстанций стран G7 разделяют это мнение", — цитирует Reuters одного из европейских чиновников.
"Использование актива в качестве залога подразумевает владение им, поэтому в данном случае актив будет конфискован", — отметил другой чиновник.
Ещё четверо европейских чиновников, знакомых с данной проблематикой, поддержали эту точку зрения, добавляет Reuters.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.