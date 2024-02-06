Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава СБУ Малюк вызван в Раду из-за скандала вокруг слежки за журналистами
Ученые обнаружили способность чаек адаптироваться к пищевым пристрастиям людей
Приготовьте на ужин курицу с капустой: просто и быстро
Лилейник станет прекрасным украшением сада при правильной посадке
Тайны сновидений: история и психологические аспекты
"Роза Хутор" отметит десятилетие зимней Олимпиады в Сочи
Косметологи рассказали, зачем мужчины колют ботокс на самом деле
Загадочное поведение кошек: почему они ведут себя странно ночью
Названы ошибки, которые автолюбители допускают чаще всего при самостоятельной замене колес
Продажи СПГ в Китай помогут России обойти западные санкции

Русский СПГ обходит санкции Запада с Востока

1:53
Экономика

Компания "Новатэк" собирается открыть офис в Китае и сформировать команду специалистов с целью изучения маркетинговых возможностей для поиска новых клиентов и продажи природного газа в условиях санкций, сообщает агентство Reuters.

Русский СПГ обходит санкции Запада с Востока
Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

Сегодня "Новатэк" сталкивается с санкциями со стороны США, которые ставят под вопрос планы компании по экспорту продукции из нового проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2".

В материале агентства отмечается, что планы "Новатэка" — ещё один пример стремления российского энергетического сектора развивать бизнес с Азией, в особенности с Китаем. Эксперты считают, что продажа СПГ китайским покупателям позволит обойти западные санкции.

В прошлом году Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа.

По данным источников агентства, "Новатэк" в последние месяцы сформировал команду по развитию бизнеса и маркетингу в Пекине, которую возглавил бывший руководитель китайского подразделения Газпромбанка Сюй Цзиньхай. Китайский офис будет входить в состав Novatek (China) Holdings.

Проект "Арктик СПГ 2" подвергся санкциям США в ноябре 2023 года, то есть до запланированного запуска (а запланирован он на 2024 год).

Китайские инвесторы проекта "Арктик СПГ 2", China National Petroleum Corp (CNPC) и CNOOC Ltd, потребовали отмены санкций США.

Ожидается, что "Новатэк" сможет начать отгрузку первой партии с завода "Арктик СПГ-2" в феврале 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 21 миллиард долларов. Проект рассчитан на экспорт 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о гениальном ходе России с золотом

Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.

Baijiahao: Россия сделала гениальный ход, успев обменять ценные бумаги США на золото
Почему водители выключают мотор при остановке для проверки ДПС: разъяснение представителя ГИБДД
Хитрые водители начали глушить мотор при проверке документов инспектором ГИБДД
Холостой ход двигателя может привести к ряду неисправностей в автомобиле
Практикую упражнения, но не теряю вес: три причины и четыре полезных упражнения для снижения массы тела
Планы помощи Украине от США и ЕС ведут её к неминуемой гибели Любовь Степушова В США назвали цель развертывания истребителей-невидимок J-20 Китаем Петр Ермилин Сводка с фронта: в Авдеевке жёсткие уличные бои, в Крынках боевики ВСУ в ловушке Дмитрий Плотников
Для стимуляции цветения растений есть самое дешёвое средство
Повысьте устойчивость мышц туловища и плеч: выполните это упражнение с гирями
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Объявлены малоизвестные факты о "народном" бензине АИ-92
Последние материалы
Ученые обнаружили способность чаек адаптироваться к пищевым пристрастиям людей
Приготовьте на ужин курицу с капустой: просто и быстро
Лилейник станет прекрасным украшением сада при правильной посадке
Тайны сновидений: история и психологические аспекты
"Роза Хутор" отметит десятилетие зимней Олимпиады в Сочи
Косметологи рассказали, зачем мужчины колют ботокс на самом деле
Загадочное поведение кошек: почему они ведут себя странно ночью
Названы ошибки, которые автолюбители допускают чаще всего при самостоятельной замене колес
Экс-директор "Трактора" считает, что Овечкин стал больше себя жалеть и больше отдыхать
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова: заседание ЦИК России переносится на 8 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников