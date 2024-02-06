Продажи СПГ в Китай помогут России обойти западные санкции

Русский СПГ обходит санкции Запада с Востока

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Новатэк" собирается открыть офис в Китае и сформировать команду специалистов с целью изучения маркетинговых возможностей для поиска новых клиентов и продажи природного газа в условиях санкций, сообщает агентство Reuters.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar is licensed under CC BY-SA 2.0

Сегодня "Новатэк" сталкивается с санкциями со стороны США, которые ставят под вопрос планы компании по экспорту продукции из нового проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2".

В материале агентства отмечается, что планы "Новатэка" — ещё один пример стремления российского энергетического сектора развивать бизнес с Азией, в особенности с Китаем. Эксперты считают, что продажа СПГ китайским покупателям позволит обойти западные санкции.

В прошлом году Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа.

По данным источников агентства, "Новатэк" в последние месяцы сформировал команду по развитию бизнеса и маркетингу в Пекине, которую возглавил бывший руководитель китайского подразделения Газпромбанка Сюй Цзиньхай. Китайский офис будет входить в состав Novatek (China) Holdings.

Проект "Арктик СПГ 2" подвергся санкциям США в ноябре 2023 года, то есть до запланированного запуска (а запланирован он на 2024 год).

Китайские инвесторы проекта "Арктик СПГ 2", China National Petroleum Corp (CNPC) и CNOOC Ltd, потребовали отмены санкций США.

Ожидается, что "Новатэк" сможет начать отгрузку первой партии с завода "Арктик СПГ-2" в феврале 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 21 миллиард долларов. Проект рассчитан на экспорт 19,8 миллиона тонн СПГ в год.