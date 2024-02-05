Крупнейшие логистические компании ищут альтернативы маршрутам через Красное море. И по этой причине всё чаще обращают внимание на Россию, говорится в материале американского телеканала CNBC.
Причём речь не только о Северном морском пути. На Западе растёт интерес к железнодорожным перевозкам по территории России.
В свете обострившейся ситуации на Западе растет интерес к железнодорожным маршрутам через Россию. Экспедиторы и консолидаторы — компании, ответственные за организацию доставки товаров — сообщают о внезапном увеличении запросов и заказов на эти маршруты.
Железнодорожные перевозки становятся привлекательными для грузоотправителей, поскольку они экономически выгоднее авиаперевозок и занимают меньше времени, чем морская доставка.
Время в пути по российскому маршруту колеблется от 14 до 25 дней, в зависимости от точек отправления и назначения, что значительно оперативнее, чем морская доставка. Интересно, что недавно западные компании предпочитали избегать транзита через Россию, но теперь ситуация кардинально изменилась, говорится в материале CNBC.
С начала атак хуситов на суда в Красном море в конце 2023 года спрос на железнодорожные перевозки резко возрос. По данным голландской логистической компании Rail Bridge Cargo, за последние четыре недели количество заказов на железнодорожные маршруты Китай-Европа выросло на 37 процентов.
Более того, компания отмечает, что для большинства клиентов этические аспекты сотрудничества с Россией не представляют особой проблемы.
Таким образом, спрос на поставки из Китая через Россию по железной дороге переживает настоящий взлёт. В условиях проблем в Красном море этот маршрут становится для логистических компаний всё более привлекательным.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.