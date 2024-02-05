Льготная ипотека в Москве и Петербурге снизилась на 36,2%

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край заняли лидирующие позиции среди регионов. Речь идёт о снижении спроса на льготную ипотеку под 8%. Информацию приводит РБК, ссылаясь на экспертов "Дом.РФ".
Отмечается, что в январе 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тысяч заявок. Речь идёт об ипотеке под 8% — это на 36,2% меньше, чем в тот же период прошлого года.
Отмечается, что в Петербурге число обращений за кредитами по этой госпрограмме снизилось относительно 2023 года на 28,9%.
При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% увеличилось год к году на 7% за этот период.
Известно, что в декабре правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки. Первый взнос по программе вырос до 30%.
Ранее сообщалось о том, что средний размер ежемесячного платежа по семейной ипотеке за год вырос на 18%. Как указывает специалист, срок кредитования возрос в среднем с 329 до 336 месяцев — то есть, с 27,4 до 28 лет. Однако снизился средний ежемесячный платёж по ипотеке с господдержкой. Он уменьшился на 2%, до 34 тысячи рублей.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.