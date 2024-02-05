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Льготная ипотека в Москве и Петербурге снизилась на 36,2%

В Москве и Петербурге уменьшился спрос на льготную ипотеку в этом году

Экономика

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край заняли лидирующие позиции среди регионов. Речь идёт о снижении спроса на льготную ипотеку под 8%. Информацию приводит РБК, ссылаясь на экспертов "Дом.РФ".

В Москве и Петербурге уменьшился спрос на льготную ипотеку в этом году
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Отмечается, что в январе 2024 года граждане подали в Москве 7,97 тысяч заявок. Речь идёт об ипотеке под 8% — это на 36,2% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Отмечается, что в Петербурге число обращений за кредитами по этой госпрограмме снизилось относительно 2023 года на 28,9%.

При этом в целом по стране число заявок на льготную ипотеку под 8% увеличилось год к году на 7% за этот период.

Известно, что в декабре правительство ужесточило условия льготной ипотеки на новостройки. Первый взнос по программе вырос до 30%.

Ранее сообщалось о том, что средний размер ежемесячного платежа по семейной ипотеке за год вырос на 18%. Как указывает специалист, срок кредитования возрос в среднем с 329 до 336 месяцев — то есть, с 27,4 до 28 лет. Однако снизился средний ежемесячный платёж по ипотеке с господдержкой. Он уменьшился на 2%, до 34 тысячи рублей.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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