Средний размер ежемесячного платежа по семейной ипотеке за год вырос на 18%

За год средний размер ежемесячного платежа по семейной ипотеке увеличился на 18%. Как рассказала РИА Недвижимость замруководителя ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова, при этом срок кредита вырос на семь месяцев.
Как указывает специалист, срок кредитования возрос в среднем с 329 до 336 месяцев — то есть, с 27,4 до 28 лет. Однако снизился средний ежемесячный платёж по ипотеке с господдержкой. Он уменьшился на 2%, до 34 тысячи рублей.
"Снижение среднего платежа по ипотеке с господдержкой вызвано рядом ограничений, в том числе сокращением максимальной суммы кредита по части регионов с 12 миллионов рублей до 6 миллионов рублей, а также невозможностью комбинировать данную ипотеку со стандартными программами и существенным ростом первоначального взноса", — считает Решетникова.
По её словам, в рамках семейной ипотеки россияне стремятся выбрать максимально возможную сумму кредита, даже если она будет на пределе их финансовых возможностей.
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