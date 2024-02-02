Средний размер ежемесячного платежа по семейной ипотеке за год вырос на 18%

Средний платёж по семейной ипотеке вырос на 18%

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За год средний размер ежемесячного платежа по семейной ипотеке увеличился на 18%. Как рассказала РИА Недвижимость замруководителя ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова, при этом срок кредита вырос на семь месяцев.

Фото: guneserkoc.com

Как указывает специалист, срок кредитования возрос в среднем с 329 до 336 месяцев — то есть, с 27,4 до 28 лет. Однако снизился средний ежемесячный платёж по ипотеке с господдержкой. Он уменьшился на 2%, до 34 тысячи рублей.

"Снижение среднего платежа по ипотеке с господдержкой вызвано рядом ограничений, в том числе сокращением максимальной суммы кредита по части регионов с 12 миллионов рублей до 6 миллионов рублей, а также невозможностью комбинировать данную ипотеку со стандартными программами и существенным ростом первоначального взноса", — считает Решетникова.

По её словам, в рамках семейной ипотеки россияне стремятся выбрать максимально возможную сумму кредита, даже если она будет на пределе их финансовых возможностей.