Где в России самые дорогие и самые дешёвые яйца

"Руспродсоюз" сообщил о снижении средней цены на яйца на 1,5%

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя розничная цена куриных яиц снизилась за прошлую неделю на 1,5% — до 131,62 рубля за десяток, сообщили в среду в "Руспродсоюзе".

Фото: nemihail.livejournal.com

"Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь", — доложил ТАСС директор ассоциации Дмитрий Востриков.

Финансы Mail.ru узнали у своих пользователей из разных регионов, почём они покупают этот напугавший всех ценами продукт.

Больнее всего яйца бьют по кошельку на Дальнем Востоке. 46% жителей ДФО они обошлись в 150-200 рублей за десяток. Яиц дешевле 80 рублей там нет в продаже.

Самыми демократичными цены остаются на Юге России. 3% опрошенных из ЮФО нашли-таки яйца за 80 рублей, а большинство покупают их по 110-150 рублей.

В остальных федеральных округах нашей необъятной родины стоимость десятка яиц укладывается примерно в тот же диапазон — 110-130 рублей.