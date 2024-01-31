Где в России самые дорогие и самые дешёвые яйца

Средняя розничная цена куриных яиц снизилась за прошлую неделю на 1,5% — до 131,62 рубля за десяток, сообщили в среду в "Руспродсоюзе".
"Куриное яйцо в РФ продолжает дешеветь", — доложил ТАСС директор ассоциации Дмитрий Востриков.
Финансы Mail.ru узнали у своих пользователей из разных регионов, почём они покупают этот напугавший всех ценами продукт.
Больнее всего яйца бьют по кошельку на Дальнем Востоке. 46% жителей ДФО они обошлись в 150-200 рублей за десяток. Яиц дешевле 80 рублей там нет в продаже.
Самыми демократичными цены остаются на Юге России. 3% опрошенных из ЮФО нашли-таки яйца за 80 рублей, а большинство покупают их по 110-150 рублей.
В остальных федеральных округах нашей необъятной родины стоимость десятка яиц укладывается примерно в тот же диапазон — 110-130 рублей.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м