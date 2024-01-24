Ожидания от инфляции россиян снизились в январе

Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 12,7% с 14,2% в декабре

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Инфляционные ожидания россиян уменьшились в январе до 12,7% c 14,2% в предыдущем месяце, соответствующая информация следует из отчета "инФОМ", который опубликовал ЦБ.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Отмечается, что в ноябре прошлого года показатель составлял 12,2%. После резкого снижения было "отыграно" только 1,5 из 2% декабрьского повышения.

Инфляция в первом месяце 2024 также снизилась — до 16,3 с 17,0 процента.

Ранее сообщалось о том, что с 1 февраля будет повышена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий населения. По его словам, повышение затронет ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и Советского Союза, Героев Труда, ликвидаторов чернобыльской аварии, инвалидов.