Ожидания от инфляции россиян снизились в январе

Инфляционные ожидания россиян уменьшились в январе до 12,7% c 14,2% в предыдущем месяце, соответствующая информация следует из отчета "инФОМ", который опубликовал ЦБ.
Отмечается, что в ноябре прошлого года показатель составлял 12,2%. После резкого снижения было "отыграно" только 1,5 из 2% декабрьского повышения.
Инфляция в первом месяце 2024 также снизилась — до 16,3 с 17,0 процента.
Ранее сообщалось о том, что с 1 февраля будет повышена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий населения. По его словам, повышение затронет ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и Советского Союза, Героев Труда, ликвидаторов чернобыльской аварии, инвалидов.
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