С 1 февраля повысят выплаты некоторым пенсионерам: вот кого это затронет

С 1 февраля будет повышена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий населения, передаёт во вторник агентство "Прайм" со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.
По его словам, повышение затронет ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и Советского Союза, Героев Труда, ликвидаторов чернобыльской аварии, инвалидов.
"Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5 процента", — уточнил экономист.
Он напомнил о повышении пенсий с 1 января. Вместе с ним увеличение ЕДВ станет неплохим подспорьем представителям социально незащищённых слоёв населения, заключил Гиринский.
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