С 1 февраля повысят выплаты некоторым пенсионерам: вот кого это затронет

Экономист Гиринский сообщил о повышении ЕДВ с 1 февраля

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 февраля будет повышена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий населения, передаёт во вторник агентство "Прайм" со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

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По его словам, повышение затронет ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России и Советского Союза, Героев Труда, ликвидаторов чернобыльской аварии, инвалидов.

"Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5 процента", — уточнил экономист.

Он напомнил о повышении пенсий с 1 января. Вместе с ним увеличение ЕДВ станет неплохим подспорьем представителям социально незащищённых слоёв населения, заключил Гиринский.