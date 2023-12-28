В SberCIB предположили, сколько будет стоить доллар к началу 2024 года

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

В январе-марте следующего года рубль может показать укрепление относительно доллара. На укрепление может повлиять указ об продаже валютной выручки и начало продаж валюты от ЦБ. Отметим, что продажа валютной выручки станет обязательной. Она будет осуществляться в рамках бюджетного правила, приводят мнение эксперты РБК. Тем не менее, в апреле ситуация может поменяться.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

Согласно данным Мосбиржи, большую часть текущего года рубль падал, в октябре-ноябре российская валюта показала укрепление на показателе 100,64 (данные на 11 октября) до 87,7 (данные на 27 ноября) за доллар.

Таким образом, уже в начале 2024 года ситуация изменится, прогнозируют эксперты, а к концу марта показатель вовсе может достигнуть 88 руб. за доллар. Такой прогноз дал эксперт Росбанка Юрий Тулинов.

Ранее финансовый аналитик Юрий Юденков объяснил, как будут себя вести доллар и евро по отношению к рублю в 2024 году. Он спрогнозировал в январе 2024 года диапазон колебаний курса рубля к доллару около 86-92,5.

Также стало известно, что Центробанк может начать покупать юани, когда Brent достигнет 88-90 долларов. В том случае, если стоимость нефти окажется на том же уровне, Банк России будет нетто-продавцом валюты.