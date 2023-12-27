Эксперт дал прогноз о курсе иностранных валют в 2024 году: курс рубля укрепится

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Юрий Юденков объяснил, как будут себя вести доллар и евро по отношению к рублю в 2024 году.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Экономист рассказал, что в январе 2024 года прогнозируемый диапазон колебаний курса рубля к доллару составит около 86-92,5, а коридор курса рубля к евро — 95,20-100,2 за евро.

Ранее сообщалось, что курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей впервые за две недели.

В конце месяца, по мнению специалиста, зарубежные валюты несколько сдадут позиции.

Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" отметил, что курс валют зависит от событий, происходящих в зоне военного конфликта.

Аналитик считает, что курс рубля может немного укрепиться в первые месяцы следующего года. На это, по его словам, повлияет сезонное снижение импорта.