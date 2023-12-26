Встреча глав Центральных банков: Эльвира Набиуллина примет Мохаммада Реза Фарзина в Москве

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Председатель Центрального банка Ирана, Мохаммад Реза Фарзин, направился в Москву для двухдневного визита, в ходе которого планируется встреча с председательницей Банка России, Эльвирой Набиуллиной.

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Визит также включает присутствие председателей двух банков. Основной темой обсуждения на встрече станет активизация сотрудничества в финансово-банковской сфере и укрепление отношений в контексте соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, подписанного 25 декабря.

Ранее, в мае 2023 года, Эльвира Набиуллина уже посещала Иран, где обсуждались вопросы подписания соглашений в валютной и банковской сферах.