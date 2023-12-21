Юрист рассказал о способе выбраться из дологовой ямы: судебное банкротство

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Юрист Дмитрий Кваша объяснил, как спастись от долга при микрозаймах, когда нечем платить.

Фото: Openverse by lendingmemo_com is licensed under CC BY 2.0

Эксперт рассказал, что в России процедуру банкротства проводят чаще всего в судебном порядке. Правила гласят, что банкротиться можно при долге от поллумиллиона рублей, однако в отдельный случаях можно отстоять в суде право подавать прошение о банротстве и при меньшей сумме долга.

Ранее юрист Дмитрий Краснощёк рассказал о плюсах банкротства частного лица.

"Необходимо доказать, что у вас минимальный доход, который не может покрыть жизненно необходимые траты, например, квартплату, медицинское обслуживание, содержание детей или престарелых родственников", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Процедура может затянуться при выявлении у должника автомобиля или недвижимости. В этом случае имущество будет продано на торгах, а полученная сумма пойдёт в счёт уплаты долга.