Юрист Дмитрий Кваша объяснил, как спастись от долга при микрозаймах, когда нечем платить.
Эксперт рассказал, что в России процедуру банкротства проводят чаще всего в судебном порядке. Правила гласят, что банкротиться можно при долге от поллумиллиона рублей, однако в отдельный случаях можно отстоять в суде право подавать прошение о банротстве и при меньшей сумме долга.
Ранее юрист Дмитрий Краснощёк рассказал о плюсах банкротства частного лица.
"Необходимо доказать, что у вас минимальный доход, который не может покрыть жизненно необходимые траты, например, квартплату, медицинское обслуживание, содержание детей или престарелых родственников", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Процедура может затянуться при выявлении у должника автомобиля или недвижимости. В этом случае имущество будет продано на торгах, а полученная сумма пойдёт в счёт уплаты долга.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".