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Ирина Гусакова

Юрист рассказал о плюсах банкротства частного лица

3:47
Общество » Практика

Банкротство физических лиц в России стало возможным с 2015 года. Должник может подать заявление о признании его несостоятельным в Арбитражный суд по месту регистрации. Для этого надо заявить о признаках несостоятельности, указать на отсутствие имущества или его недостаточность и приложить обосновывающие банкротство документы (претензии от кредиторов, требования об оплате, решения судов о взыскании с должника).

Юрист рассказал о плюсах банкротства частного лица
Фото: Openverse by lendingmemo_com is licensed under CC BY 2.0

Кредитор также вправе подать заявление в Арбитражный суд о признании должника банкротом, но только при наличии решения суда о признании долга, вступившего в законную силу. О плюсах банкротства частного лица рассказал читателям Pravda. Ru основатель юридической компании "Стратегия" Дмитрий Краснощёк.

Плюсы и минусы банкротства частного лица

Плюсы должника — это публичное разбирательство в Арбитражном суде, наличие профессионального финансового управляющего, который общается с кредиторами и выступает "посредником" между должником и кредитором, нет давления со стороны коллекторов, потому что разбирательство по долгам ушло в суд. Если нет злоупотреблений со стороны должника, то долги спишут, и он начнет жизнь с чистого листа. Последствия банкротства не такие уж серьёзные: нельзя занимать руководящую должность в течение 3-х лет, необходимо уведомлять финансовые институты о своей завершенной процедуре банкротства в течение 5 лет, запрещено повторно инициировать банкротство до истечения срока 5 лет.

"К минусам можно отнести и невозможность получить кредит после процедуры банкротства, однако после первых завершенных процедур с удивлением узнали от клиентов о том, что им вновь банки предлагают кредиты, правда, чуть по завышенной ставке. Полагаем, банки рассчитывают на добросовестность заемщика и невозможность вновь обанкротиться в течение 5 лет", — отмечает юрист.

Для кредиторов также есть плюсы. Кредитор, который бездействует, может и не дождаться расчета с должником. Если у должника нет имущества или он его вывел, продал, подарил, то судебные приставы не смогут ничего взыскать, они вернут исполнительный лист взыскателю с формулировкой "акт о невозможности взыскания". А что дальше делать? Подавать приставам исполнительный лист вновь, а вдруг что-то должник на себя оформил? Такого должник не допустит.

"Поэтому, не теряя ни минуты, срочно в суд, как только получите решение суда, вступившее в законную силу, без промедления инициируйте банкротство должника. Предварительно, конечно, рекомендую пообщаться с профильными юристами, они укажут на нюансы будущего процесса, расскажут про роль финансового управляющего, который будет вести процедуру, его права и обязанности. В процессе банкротства вы получите доступ к информации о существующем имуществе должника или о сделках, которые совершены должником за последние 3 года. А вот это самый интересный момент, потому что должник часто спешит "скинуть" с себя имущество и допускает ошибки. Он может продать машину, к примеру, и занизить рыночную стоимость, оформить ее на родственника без движения денежных средств, вписать себя в полис ОСАГО уже при новом владельце и, наконец, платить штрафы со своей карты, подтверждая фактическое использование этого имущества — пример неправильной сделки. Такие сделки можно оспорить, а значит, наполнить конкурсную массу и получить деньги", — резюмирует эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы банкротство
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