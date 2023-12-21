Евросоюз готовит 13-й и 14-й пакеты санкций против РФ

Еврокомиссия готова поддержать новые рестрикции против России, заявил официальный представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. По его словам, Евросоюз уже готовит 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

По словам Шеридана Ферри, Еврокомиссия и Евросоюз "всегда готовы" принять новые рестрикции против России. заранее не обсуждая их содержание.

"Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание", — заявил официальный представитель ЕК "Известиям".

Евродепутат от Чехии Томаш Здеховски подтвердил, что несмотря на то, что Евросоюз только недавно принял 12-й пакет антироссийских санкций, уже готовятся 13-й и 14-й.

"Их очень скоро представят странам-членам", — пояснил Здеховски изданию.