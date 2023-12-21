Еврокомиссия готова поддержать новые рестрикции против России, заявил официальный представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. По его словам, Евросоюз уже готовит 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций.
По словам Шеридана Ферри, Еврокомиссия и Евросоюз "всегда готовы" принять новые рестрикции против России. заранее не обсуждая их содержание.
"Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание", — заявил официальный представитель ЕК "Известиям".
Евродепутат от Чехии Томаш Здеховски подтвердил, что несмотря на то, что Евросоюз только недавно принял 12-й пакет антироссийских санкций, уже готовятся 13-й и 14-й.
"Их очень скоро представят странам-членам", — пояснил Здеховски изданию.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".