ЕС всё сложнее согласовывать новые санкции против РФ: 12-й пакет сыграет на руку Москве

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Очередной, 12-й пакет западных санкций против России будет иметь лишь краткосрочный эффект, заявил член генсовета "Деловой России", председатель совета директоров АО "Берега" Юрий Коробов.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул эксперт, Евросоюзу всё сложнее согласовывать пакеты антироссийских санкций, чтобы нивелировать ущерб собственным экономикам.

В более долгосрочной перспективе, рестрикции сыграют на руку российскому рынку.

"Бизнес, который перестроит свои процессы, адаптируется к новым реалиям, сможет расширить географию присутствия на дружественных рынках, сменить модель производства и даже линейку продукции", — пояснил Коробов "Известиям".

Кроме прочего, сам российский рынок получит насыщение товаром, что приведёт к неизбежному падению стоимости.