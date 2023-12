Your browser does not support the audio element.

Очередной, 12-й пакет западных санкций против России будет иметь лишь краткосрочный эффект, заявил член генсовета "Деловой России", председатель совета директоров АО "Берега" Юрий Коробов.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.