Банк России сообщил о повышении ключевой ставки до 16% годовых

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России провёл повышение ключевой ставки c 15% до 16% годовых. Данное решение связано с высоким уровнем инфляционного давления.

Фото: infinica.ru

Совет директоров регулятора 15 декабря 2023 года повысил ставку на 100 б. п., до 16,00% годовых. Соответствующее инфляционное давление не будет снижаться в ближайшее время, считают аналитики Банка России.

Кроме того, в сообщении ЦБ заявлено, что годовая инфляция может быть зафиксирована в области верхней границы. Прогнозируется 7,0–7,5%.

Рост ВВП в этом году, согласно оценке ЦБ, будет выше прогноза на октябрь, то есть выше 3%. Таким образом, отклонение экономики РФ от динамики роста во втором полугодии будет иметь большее значение, чем в октябре.

Регулятор также выделяет, что высокие темпы роста кредитования будут связаны с ростом инфляционных ожиданий, а также с ценовыми прогнозами предприятий. В отдельных сегментах рынка динамика снизится, но тенденция роста останется на высоком уровне.



