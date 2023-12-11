«Калашников» отправил партию АК-12 и закрыл заказ 2023 года

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Концерн "Калашников" отгрузил партию АК-12. Отгрузка осуществилась в рамках дополнительного контракта с заказчиком. Все обязательства этого года по изготовлению АК-12 выполнены в положенный срок. Относительно прошлого года, производство автоматов АК-12 концерну удалось повысить в 2 раза.

Фото: kalashnikovgroup.ru

В ноябре "Калашников" перестал производить АК-12 в рамках заключённого на три года соглашения. Информацию об этом привёл президент концерна Алан Лушников, говорится на сайте компании.

Таким образом, 5,45-мм Калашникова АК-12 является самым современным образцом индивидуального стрелкового оружия в ВС РФ. Отмечается, что модель не похожа поколения АК. Он имеет повышенную точность, а также улучшенную эргономичность.

Ранее сообщалось о том, что в Ижевске завершились работы по проекту "Конвейер", направленному на увеличение мощностей по сборке стрелкового оружия. Сотрудники АО "Концерн "Калашников" успешно реализовали программу, увеличив пропускную способность запускного участка сборки на 30%.