В Ижевске завершились работы по проекту "Конвейер", направленному на увеличение мощностей по сборке стрелкового оружия. Сотрудники АО "Концерн "Калашников" успешно реализовали программу, увеличив пропускную способность запускного участка сборки на 30%.
Проект "Конвейер" был инициирован летом прошлого года и включал в себя установку дополнительного оборудования и оптимизацию производственных процессов. Об этом сообщает udm-info.ru.
Пресс-служба предприятия подчеркивает значимость использования инструментов производственной системы, таких как "балансировка потока", "расчет индивидуальной загрузки", "построение карты потока создания ценности" и других. Андрей Барышников, управляющий директор АО "Концерн "Калашников"", отмечает успешное выполнение важной задачи: обеспечение производства продукции в срок и в необходимом объеме для заказчика.
Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.