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Увеличение производственных мощностей: Концерн "Калашников" завершил проект "Конвейер" в Ижевске

0:59
Экономика

В Ижевске завершились работы по проекту "Конвейер", направленному на увеличение мощностей по сборке стрелкового оружия. Сотрудники АО "Концерн "Калашников" успешно реализовали программу, увеличив пропускную способность запускного участка сборки на 30%.

Увеличение производственных мощностей: Концерн "Калашников" завершил проект "Конвейер" в Ижевске
Фото: openverse by Alexey Druzhinin / Government.ru is licensed under CC BY 4.0

Проект "Конвейер" был инициирован летом прошлого года и включал в себя установку дополнительного оборудования и оптимизацию производственных процессов. Об этом сообщает udm-info.ru.

Пресс-служба предприятия подчеркивает значимость использования инструментов производственной системы, таких как "балансировка потока", "расчет индивидуальной загрузки", "построение карты потока создания ценности" и других. Андрей Барышников, управляющий директор АО "Концерн "Калашников"", отмечает успешное выполнение важной задачи: обеспечение производства продукции в срок и в необходимом объеме для заказчика.

Новинки Концерна Калашникова, Стрелковое Оружие, Дроны Беспилотники БПЛА, Все Кроме АК-19
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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