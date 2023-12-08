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Экономист Твердохлеб рассказал об особенностях финансовых пирамид и "черных кредитов" в 2023 году

4:15
Экономика

Центробанк раскрыл финансовую пирамиду и еще 20 организаций, имеющих признаки противозаконной деятельности в Cвердловской области. Соответствующая информация приводится уральским отделением Банка России.

Экономист Твердохлеб рассказал об особенностях финансовых пирамид и "черных кредитов" в 2023 году
Фото: news.nominal.com.ua

Ранее также стало известно, что Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 31-летнему жителю Чувашии, основавшему финансовую пирамиду и похитившему 210 миллионов рублей у российских пенсионеров. Он приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Твердохлеб в интервью Pravda. Ru рассказал об особенностях финансовых пирамид, возникающих в России в прошлом и текущем годах. Он отметил, что критерии, по которым можно говорить о том, что деятельность хозяйствующих в некоторых регионах субъектов соответствует критериям финансовой пирамиды, достаточно много.

"Во-первых, это готовность привлекать деньги на условиях, существенно отличающихся от сложившихся на рынке, на условиях, которые обещают клиентам достаточно высокие доходы, причем существенно выше рыночных в сложившихся на рынке условиях. Во-вторых, как правило, здесь еще это сопровождается достаточно агрессивной рекламой, зачастую вкладываются серьезные средства в то, чтобы сделать максимально привлекательными эти вещи" — рассказал эксперт.

Отсутствие внятного понимания того, за счет чего та или иная компания зарабатывать, чтобы обеспечить доходность также является показателем. Эксперт указал на черты, которые вызывают подозрения сразу: агрессивная реклама, условия по доходности выше рыночных и отсутствие внятного раскрытия способов, которыми компания собирается зарабатывать.

Твердохлеб выделил, что ЦБ проводит ужесточённую экономическую политику в области кредитования, а также снижения рискованности и повышения качества взаимоотношений с клиентами. Банк предоставляет кредиты клиентам, которые реально могут обеспечить их погашение. В этом случае, по словам эксперта, образуются полукриминальные ниши, в которых граждане или компании берут кредиты, но не могут предоставить убедительные доказательства своей кредитоспособности, предоставлять средства на каких-либо условиях.

"Потому что те же небанковские кредитные организации тоже сегодня достаточно жестко зарегулированы, там тоже есть определенные ограничения. Некоторые из них даже вынуждены отказаться от этого бизнеса, потому что он построен на сверхвысоких процентах и возможности обращения взыскания на заемщиков с точки зрения погашения задолженности с помощью полукриминальных способов воздействия" — так эксперт объясняет появление на рынке "черных кредиторов"

Черные кредиторы чаще всего, по словам специалиста, являются мошенниками, обещая людям высокие процентные ставки и высокую доходность. Они собирают средства, а потом исчезают, отметил эксперт.

Заёмщики, с которыми они работают, как правило, представляют небанковские кредитные организации, банки отказываются кредитовать их, объяснил Твердохлеб. Речь идёт в первую очередь о малокредитоспособных гражданах, которые стремятся убедить людей в том, что у них есть активы.

"На самом деле, они просто тупо собирают деньги и через какое-то время перестают существовать. Как правило, они недолго действуют. Они действуют полгода, максимум год. Скорее всего, от нескольких месяцев до полугода" — заключил специалист.

Ранее мы сообщали о том, что 24 октября 2023 года правительство, совместно с Банком России, утвердило распоряжение 2958-р "По повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года". Документ противодействует мошенничеству в сети.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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