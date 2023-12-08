Центробанк обнаружил финансовую пирамиду в Свердловской области

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк раскрыл финансовую пирамиду и еще 20 организаций, имеющих признаки противозаконной деятельности в Cвердловской области. Информация приводится уральским отделением Банка.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Таким образом, все организации были выявлены в первые девять месяцев года, Как сообщает URA. Ru, 80% из них — "черные кредиторы". Все организации внесены в список ЦБ.

Отмечается, что пирамида вела деятельность в регионе, именуя себя "P2P Arbitration". Компания не имела офиса. Сотрудники предлагали вложение в приобретение недвижимости и транспорта.

"Никакой хозяйственной деятельности [финансовая пирамида — прим. редакции] не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов" — рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.

По России ЦБ выявил свыше двух тысяч пирамид в этом году, 98 из них работали только в сети.

Ранее сообщалось о том, что Международные резервы России с 24 ноября по 1 декабря выросли на $5,4 млрд.