По состоянию на 1 декабря международные резервы России составили $592,352 млрд. Как сообщает Центробанк РФ, это на 2,82% (или на $16,269 млрд) выше показателя на начало ноября.
Уточняется, что за прошлый месяц валютные резервы РФ возросли на 3,06%. Они стали выше до $440,475 млрд. При этом увеличилась и стоимость монетарного золота в резервах увеличилась — за месяц она выросла на 2,15%, до $151,878 млрд.
"Объём международных резервов по состоянию на конец дня 1 декабря составил $592,9 млрд, увеличившись за неделю на $5,4 млрд, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки", — заявили представители российского регулятора.
Согласно данным на 24 ноября, объём резервов равнялся $587,5 млрд. Таким образом, уже ха неделю он увеличился на $5,4 млрд, составим, в итоге, на 1 декабря $592,9 млрд.
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