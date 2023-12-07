Международные резервы России с 24 ноября по 1 декабря выросли на $5,4 млрд

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

По состоянию на 1 декабря международные резервы России составили $592,352 млрд. Как сообщает Центробанк РФ, это на 2,82% (или на $16,269 млрд) выше показателя на начало ноября.

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Уточняется, что за прошлый месяц валютные резервы РФ возросли на 3,06%. Они стали выше до $440,475 млрд. При этом увеличилась и стоимость монетарного золота в резервах увеличилась — за месяц она выросла на 2,15%, до $151,878 млрд.

"Объём международных резервов по состоянию на конец дня 1 декабря составил $592,9 млрд, увеличившись за неделю на $5,4 млрд, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки", — заявили представители российского регулятора.

Согласно данным на 24 ноября, объём резервов равнялся $587,5 млрд. Таким образом, уже ха неделю он увеличился на $5,4 млрд, составим, в итоге, на 1 декабря $592,9 млрд.