Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков о выборах президента РФ: весь народ сольётся в желании проголосовать за Путина
Глава Еврокомиссии после переговоров в Пекине пригрозила Китаю
Ученые нашли связь между черным тмином и снижением уровня холестерина
Российские дроны ночью атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области
Автомобильным компаниям Японии будет сложно вернуться в Россию
Врач-терапевт о причинах чрезмерной сонливости: заболевания щитовидки и анемия
Вдова Александра Градского будет бороться за его наследство с детьми композитора в суде
Германия не вписалась в лимит газа
Диетолог Журавлева назвала важные продукты для восстановления организма после болезни

Международные резервы России с 24 ноября по 1 декабря выросли на $5,4 млрд

1:29
Экономика

По состоянию на 1 декабря международные резервы России составили $592,352 млрд. Как сообщает Центробанк РФ, это на 2,82% (или на $16,269 млрд) выше показателя на начало ноября.

Международные резервы России с 24 ноября по 1 декабря выросли на ,4 млрд
Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Уточняется, что за прошлый месяц валютные резервы РФ возросли на 3,06%. Они стали выше до $440,475 млрд. При этом увеличилась и стоимость монетарного золота в резервах увеличилась — за месяц она выросла на 2,15%, до $151,878 млрд.

"Объём международных резервов по состоянию на конец дня 1 декабря составил $592,9 млрд, увеличившись за неделю на $5,4 млрд, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки", — заявили представители российского регулятора.

Согласно данным на 24 ноября, объём резервов равнялся $587,5 млрд. Таким образом, уже ха неделю он увеличился на $5,4 млрд, составим, в итоге, на 1 декабря $592,9 млрд.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
В Германии впечатлились результатом действий России с золотом
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
Надо ли ставить убийство Кивы в один ряд с убийством Дугиной и Татарского? Любовь Степушова У Су-35 был приказ сбивать всех и закрывать собой борт №1 Олег Володин "Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Последние материалы
Ученые нашли связь между черным тмином и снижением уровня холестерина
Российские дроны ночью атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области
Автомобильным компаниям Японии будет сложно вернуться в Россию
Врач-терапевт о причинах чрезмерной сонливости: заболевания щитовидки и анемия
Вдова Александра Градского будет бороться за его наследство с детьми композитора в суде
Германия не вписалась в лимит газа
Международные резервы России с 24 ноября по 1 декабря выросли на $5,4 млрд
Диетолог Журавлева назвала важные продукты для восстановления организма после болезни
Арестович*: США готовы пожертвовать Украиной ради своих целей
Антроботы: микроскопические роботы из человеческих клеток для восстановления тканей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников