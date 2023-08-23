Глава финансовой пирамиды пойман за хищение 210 млн рублей у пенсионеров

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия Парад мошенников

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 31-летнему жителю Чувашии, основавшему финансовую пирамиду и похитившему 210 миллионов рублей у российских пенсионеров. Он приговорен к 6,5 годам лишения свободы. Прокуратура Мордовии сообщила об этом информацию в пресс-службе "Ленте.ру".

Мужчина был признан виновным по статье 159 Уголовного кодекса РФ, которая касается "Мошенничества в особо крупном размере".

Суд установил, что в начале 2020 года он организовал кредитный потребительский кооператив с названием "Надежный" и с помощью лживых обещаний начал привлекать деньги пенсионеров, утверждая, что средства будут инвестированы в высокодоходный бизнес. Под видом надежных вложений многие пожилые жители из пяти регионов поверили аферисту и передали ему свои сбережения. За год он выманил 210 миллионов рублей у 406 пенсионеров.

Суд также обязал виновного возместить ущерб, нанесенный обманутым гражданам.

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Что такое финансовая пирамида?