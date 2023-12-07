Владимир Путин похвалил Индию за то, что она зарабатывает на больших скидках на российские энергоносители. Об этом президент РФ говорил в выступлении на форуме "Россия зовёт!" в четверг.
Совершенно понятно, что Индия извлекает выгоду из сложившейся конъюнктуры, признал глава государства.
"Ну и правильно делает, на самом деле. Я бы на их месте тоже так поступал, если так складывается конъюнктура. Зарабатывают — и правильно", — сказал он.
По словам Путина, товарооборот между РФ и Индией растёт.
"В прошлом году он у нас был 35 миллиардов долларов за год, а за первое полугодие этого года составил уже 33,5 миллиардов", — уточнил он.
То есть очевиден значительный рост, и он будет продолжаться, благо все предпосылки к этому есть, уверен российский лидер.
Ранее финские аналитики, специализирующиеся на энергоресурсах, признали, что потолок цен на российскую нефть не сработал именно благодаря торговле с Индией.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.