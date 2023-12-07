Путин похвалил Индию за заработок на российской нефти

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

Владимир Путин похвалил Индию за то, что она зарабатывает на больших скидках на российские энергоносители. Об этом президент РФ говорил в выступлении на форуме "Россия зовёт!" в четверг.

Фото: Kremlin.ru

Совершенно понятно, что Индия извлекает выгоду из сложившейся конъюнктуры, признал глава государства.

"Ну и правильно делает, на самом деле. Я бы на их месте тоже так поступал, если так складывается конъюнктура. Зарабатывают — и правильно", — сказал он.

По словам Путина, товарооборот между РФ и Индией растёт.

"В прошлом году он у нас был 35 миллиардов долларов за год, а за первое полугодие этого года составил уже 33,5 миллиардов", — уточнил он.

То есть очевиден значительный рост, и он будет продолжаться, благо все предпосылки к этому есть, уверен российский лидер.

Ранее финские аналитики, специализирующиеся на энергоресурсах, признали, что потолок цен на российскую нефть не сработал именно благодаря торговле с Индией.