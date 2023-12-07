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Путин похвалил Индию за заработок на российской нефти

1:07
Экономика » Сырье » Нефть

Владимир Путин похвалил Индию за то, что она зарабатывает на больших скидках на российские энергоносители. Об этом президент РФ говорил в выступлении на форуме "Россия зовёт!" в четверг.

Путин похвалил Индию за заработок на российской нефти
Фото: Kremlin.ru

Совершенно понятно, что Индия извлекает выгоду из сложившейся конъюнктуры, признал глава государства.

"Ну и правильно делает, на самом деле. Я бы на их месте тоже так поступал, если так складывается конъюнктура. Зарабатывают — и правильно", — сказал он.

По словам Путина, товарооборот между РФ и Индией растёт.

"В прошлом году он у нас был 35 миллиардов долларов за год, а за первое полугодие этого года составил уже 33,5 миллиардов", — уточнил он.

То есть очевиден значительный рост, и он будет продолжаться, благо все предпосылки к этому есть, уверен российский лидер.

Ранее финские аналитики, специализирующиеся на энергоресурсах, признали, что потолок цен на российскую нефть не сработал именно благодаря торговле с Индией.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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