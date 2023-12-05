Финансовый эксперт Осадчий: американская валюта вернётся к показателю 100 рублей и выше

Банк России установил на 6 декабря 2023 года курсы иностранных валют к рублю, учитывающие таможенные платежи. Соответствующую информацию приводит Департамент операций на финансовых рынках ЦБ.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Член совета банка БКФ, начальник аналитического отдела банка БКФ Осадчий Максим в интервью Pravda. Ru заявил, что падение курса рубля к иностранным валютам связано с состоянием внешнеторгового баланса и повышением импорта.

"Плюс мы видим, что цена нефти растёт, несмотря на решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти, принятое недавно, тем не менее, цена нефти падает, в моменте уже 7-7,5. То есть это, по моему мнению, является основным фактором ослабления рубля" — рассказал эксперт.

Цена доллара на Мосбирже составила 92,1775 рубля на 6 декабря.

Осадчий отметил, что при сохранении текущих тенденций ослабление доллара ожидается в большей степени, чем возвращение к уровню ниже 90 рублей. Он спрогнозировал с наибольшей вероятностью возвращение цены на американскую валюту к показателю 100 рублей и выше.

Ранее сообщалось, что потолок цен на российскую нефть провалился, следует из отчёта аналитиков финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA.