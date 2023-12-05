Сенатор Пушков счёл рекордную цену на золото признаком конца гегемонии США

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сенатор Алексей Пушков рассказал о новом признаке конца гегемонии США. По его мнению, таким является новый исторический рекорд цены на золото.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Отмечается, что днём ранее стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex достигла рекордной отметки выше 2100 долларов за тройскую унцию. В рамках коррекции она опустилась до 2070 долларов. Как уточнил Пушков в своём Telegram-канале, это является плохим знаком для США. При этом он обратил внимание, что доверие к американской валюте также подрывает тот факт, что американский госдолг в последнее время достиг уже 33,5 триллиона долларов.

"Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест её долларовых резервов, — всё это подрывает доверие к американской валюте. Ещё один признак "конца истории" гегемонии США, какой все её знали", — заметил сенатор.