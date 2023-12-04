Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с середины ноября

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена доллара на Московской бирже превысила 91 рубль впервые с 14 ноября. Согласно данным торгов, на 17:35 по мск, цена доллара выросла на 0,60% — до 91,05 рубля.

Фото: openverse by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Цена евро показала 0,63%, увеличившись до 98,58 рублей.

Стоимость юань увеличилась на 0,112%, до 12,731 рублей.

Ранее автоэксперты назвали условия для снижения цен на автомобили в 2024 году. После ухода из страны европейских и японских марок автомобилей российский авторынок полностью изменился.