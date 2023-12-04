Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне затягивают "авдеевскую удавку" с двух сторон — украинский инсайд
Эксперт Уткина: "На российском рынке появятся новые иранские седаны"
Обнародованы сомнения команды Зеленского насчёт Залужного
Интернет-мошенники стали использовать нейросеть
Каспаров* требует отбросить Россию в каменный век
Под Авдеевкой против ВСУ начали воевать потомки знаменитых гуркхов
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Словацкий премьер заявил об окончании поставок оружия Киеву
Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров

Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с середины ноября

0:52
Экономика

Цена доллара на Московской бирже превысила 91 рубль впервые с 14 ноября. Согласно данным торгов, на 17:35 по мск, цена доллара выросла на 0,60% — до 91,05 рубля.

Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с середины ноября
Фото: openverse by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Цена евро показала 0,63%, увеличившись до 98,58 рублей.

Стоимость юань увеличилась на 0,112%, до 12,731 рублей.

Ранее автоэксперты назвали условия для снижения цен на автомобили в 2024 году. После ухода из страны европейских и японских марок автомобилей российский авторынок полностью изменился.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Украинские танкисты в шоке от танков "Абрамс"
Водители в ужасе откручивают все лампочки с панели приборов, чтобы уйти от штрафов
Водители в ужасе откручивают все лампочки с панели приборов, чтобы уйти от штрафов
Последние материалы
Россияне затягивают "авдеевскую удавку" с двух сторон — украинский инсайд
Эксперт Уткина: "На российском рынке появятся новые иранские седаны"
Обнародованы сомнения команды Зеленского насчёт Залужного
Интернет-мошенники стали использовать нейросеть
Каспаров* требует отбросить Россию в каменный век
Под Авдеевкой против ВСУ начали воевать потомки знаменитых гуркхов
Гитарист Пугачёвой рассказал о банковских счетах певицы за границей
Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с середины ноября
Словацкий премьер заявил об окончании поставок оружия Киеву
Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников