Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве признали сложность борьбы с российскими дронами
Охлобыстин предупредил Украину о "предновогоднем ракетном цунами"
На Украине с февраля 2022 года возбудили почти 1500 дел о госизмене
Ученые обнаружили связь между потреблением пива и хорошей памятью
Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на "Роза Хутор" в марте будущего года
В Азербайджане рассказали о крысах разминировавших Карабаха
В Госдуме опровергли необходимость увеличения срока службы в армии
В Далласе при стрельбе был убит годовалый ребёнок
Military Watch Magazine: путь к переговорам — ракетный потенциал РФ напугал Запад

Доходы российских компаний за первую половину 2023 года упали вдвое

1:45
Экономика

За первую половину 2023 года доходы российских компаний упали вдвое. Как выяснило издание "Известия", за это время организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев прошлого года — 342 трлн рублей.

Доходы российских компаний за первую половину 2023 года упали вдвое
Фото: 4esnok.by

Уточняется, что причина этого заключается в снижении цен на энергоресурсы, нарушении логистики в результате антироссийских санкций, в также сокращении потребительского спроса. В то же время, заверяют эксперты, в первом полугодии прибыль росла.

В том числе, тенденцию на общее сокращение доходов подтверждают данные Центробанка России. По информации регулятора, за три квартала 2023 года выручка крупнейших российских экспортеров нефти и газа сократилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин этого аналитики называют падение поступлений средств нефтегазовых организаций. Другой причиной может быть спад покупательной способности внутри страны.

"Также на доходы предприятий оказали влияние внешние санкции, сокращение экспортной выручки, нарушение логистических цепочек, перестроение процессов производства", — считает гендиректор консалтинговой группы "Гебель" Сергей Гебель.

Также отмечается, что при существенном снижении доходов отечественные компании не только банкротились, но и прекращали свою деятельность.

Однако аналитики прогнозируют, что по итогам 2023 года прибыль предприятий может увеличиться на 8-10% к прошлому году на фоне более слабого курса рубля.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
Пожелание Аллы Суриковой: "Чтобы все проблемы в Новом году решались с улыбкой!" Анжела Якубовская Guardian: израильскому ИИ разрешили убивать палестинцев оптом Олег Володин Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова
Без комментариев: стала известна реакция Андрея Малахова на инцидент с кепкой Михаила Мамаева
Водители в ужасе откручивают все лампочки с панели приборов, чтобы уйти от штрафов
"Тот, чье имя нельзя называть": Агата Муцениеце о своём бывшем муже
"Тот, чье имя нельзя называть": Агата Муцениеце о своём бывшем муже
Последние материалы
Ученые обнаружили связь между потреблением пива и хорошей памятью
Фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет на "Роза Хутор" в марте будущего года
В Азербайджане рассказали о крысах разминировавших Карабаха
В Госдуме опровергли необходимость увеличения срока службы в армии
Пожелание Аллы Суриковой: "Чтобы все проблемы в Новом году решались с улыбкой!"
Guardian: израильскому ИИ разрешили убивать палестинцев оптом
В Далласе при стрельбе был убит годовалый ребёнок
Ходаковский упрекнул участников СВО в корысти: денежный вопрос всё портит
Military Watch Magazine: путь к переговорам — ракетный потенциал РФ напугал Запад
Продажи новых автомобилей за 11 месяцев в России выросли на 59%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников