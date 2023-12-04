Доходы российских компаний за первую половину 2023 года упали вдвое

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первую половину 2023 года доходы российских компаний упали вдвое. Как выяснило издание "Известия", за это время организации заработали вдвое меньше, чем за шесть месяцев прошлого года — 342 трлн рублей.

Фото: 4esnok.by

Уточняется, что причина этого заключается в снижении цен на энергоресурсы, нарушении логистики в результате антироссийских санкций, в также сокращении потребительского спроса. В то же время, заверяют эксперты, в первом полугодии прибыль росла.

В том числе, тенденцию на общее сокращение доходов подтверждают данные Центробанка России. По информации регулятора, за три квартала 2023 года выручка крупнейших российских экспортеров нефти и газа сократилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из причин этого аналитики называют падение поступлений средств нефтегазовых организаций. Другой причиной может быть спад покупательной способности внутри страны.

"Также на доходы предприятий оказали влияние внешние санкции, сокращение экспортной выручки, нарушение логистических цепочек, перестроение процессов производства", — считает гендиректор консалтинговой группы "Гебель" Сергей Гебель.

Также отмечается, что при существенном снижении доходов отечественные компании не только банкротились, но и прекращали свою деятельность.

Однако аналитики прогнозируют, что по итогам 2023 года прибыль предприятий может увеличиться на 8-10% к прошлому году на фоне более слабого курса рубля.