Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об адаптации экономики РФ к условиям проведения спецоперации.
По его словам, экономическая система страны позволяет обеспечивать нужный режим для того, чтобы продолжать выполнять задачи в рамках СВО.
"Наша экономика адаптировалась к условия специальной военной операции", — подчеркнул государственный деятель во время брифинга.
Ранее Песков допустил, что западные страны "на долгие годы" сохранят ограничительные меры, утверждённые против Москвы. При этом он добавил, что санкции следует воспринимать в качестве незаконных попыток иностранных государств оказать давление на российскую экономику.
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