Песков заявил, что экономика России адаптировалась к условиям спецоперации

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об адаптации экономики РФ к условиям проведения спецоперации.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По его словам, экономическая система страны позволяет обеспечивать нужный режим для того, чтобы продолжать выполнять задачи в рамках СВО.

"Наша экономика адаптировалась к условия специальной военной операции", — подчеркнул государственный деятель во время брифинга.

Ранее Песков допустил, что западные страны "на долгие годы" сохранят ограничительные меры, утверждённые против Москвы. При этом он добавил, что санкции следует воспринимать в качестве незаконных попыток иностранных государств оказать давление на российскую экономику.