Bloomberg: боты вызвали резкие скачки цен на нефть в 2023 году

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обозреватели агентства Bloomberg назвали ботов причиной резких скачков цен на нефть в 2023 году. Речь идёт о действиях CTA-ботов, которые следуют за трендом, ещё больше усиливая его.

Фото: eer.ru

Отмечается, что в этом году рынок нефти оставался крайне волатильным. Только в последние два месяца цены на нефть Brent сначала вначале приблизились к $100 за баррель, а после резко опустились к $70 за баррель. По мнению экспертов, подобные резкие скачки нельзя полностью объяснить действиями ОПЕК или событиями на Ближнем Востоке. Как более мощная сила на нефтяном рынке выдвигается именно СТА.

"Вы будете совершенно потрясены тем, насколько велики их (CTA. — прим ред.) позиции", — отметил бывший трейдер Илья Бушуев.

Он подчеркнул, что, по всей видимости, в настоящее время позиции СТА намного больше, чем у BP, Shell и Koch вместе взятых.

При этом CTA составляют лишь пятую часть всех управляющих средствами на рынке нефти в США. По словам аналитиков, на их долю приходится около 60% от оборота торгов в данной группе. Определить, какую долю СТА занимают сейчас в общем обороте на нефтяном рынке, довольно трудно.

Таким образом, по мнению обозревателей Bloomberg, деятельность СТА привела в движение цена на различные сырьевые товары, в числе которых бензин и золото, а также оттеснила традиционных инвесторов на второй план. Подобное не только вызвало гнев у стран-членов ОПЕК, но и удивило США.