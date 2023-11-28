В России резко выросла добыча газа, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минэнерго.
Суммарные объёмы добычи газа в России растут уже третий месяц.
По итогам октября они увеличились примерно на 11,8% в годовом выражении, достигнув 60,13 миллиарда кубометров.
Вместе с тем с начала года производство голубого топлива всё равно на 4% меньше, чем в 2022-м, хотя нынешний октябрь показал положительную динамику по сравнению с октябрём прошлого года.
Эксперты объясняют оптимистичный для российского ТЭК тренд наращиванием поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на фоне его стабильного потребления на внутреннем рынке.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.