В Минэнерго сообщили о росте добычи газа в России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Газ

В России резко выросла добыча газа, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Минэнерго.

Фото: facebook. com

Суммарные объёмы добычи газа в России растут уже третий месяц.

По итогам октября они увеличились примерно на 11,8% в годовом выражении, достигнув 60,13 миллиарда кубометров.

Вместе с тем с начала года производство голубого топлива всё равно на 4% меньше, чем в 2022-м, хотя нынешний октябрь показал положительную динамику по сравнению с октябрём прошлого года.

Эксперты объясняют оптимистичный для российского ТЭК тренд наращиванием поставок газа в Китай по "Силе Сибири" на фоне его стабильного потребления на внутреннем рынке.