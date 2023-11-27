Минсельхоз не ожидает резкого роста цен на продукты к Новому году

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минсельхоз России не ожидает существенного увеличения розничных цен на продукты к наступающим новогодним праздникам. Об этом информирует пресс-служба министерства.

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"Статейно отмечается, что в преддверии новогодних праздников на рынке продовольствия традиционно отмечается увеличение розничных цен, вызванное ростом спроса на продукты питания. Однако Минсельхоз России не предполагает их значительного повышения сверх среднегодовых колебаний", — говорится в заявлении.

В частности, согласно информации министерства, в 2023 году производство крупного рогатого скота для убоя (в живом весе) в организованном секторе демонстрирует хорошие темпы роста. По данным Росстата за январь-октябрь, этот показатель в сельскохозяйственных организациях увеличился на 7,6%, достигнув 890,9 тыс. тонн.

"Рост производства способствует стабильной ценовой ситуации на рынке. К данному периоду предыдущего года розничная цена на говядину увеличилась на 6,7%, что соответствует общей инфляции", — подчеркивается в сообщении.