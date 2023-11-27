Замглавы Минфина США посетит Турцию для обсуждения санкций в отношении РФ

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон планирует посетить Турцию для обсуждения вопросов, связанных с ограничительными мерами в отношении России. Эту информацию распространила пресс-служба Министерства финансов США.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

В период с 26 ноября по 1 декабря Нельсон посетит столицу Омана, Маскат, а также Анкару и Стамбул. В ходе визита он намерен обсудить вопросы финансового давления на радикальное движение ХАМАС в Палестине, а также обеспечение гуманитарной помощи в секторе Газа.

В Турции замминистра финансов США планирует обсудить меры по предотвращению, выявлению и расследованию торговой и финансовой активности, которая, по предположению, направлена на поддержку российской специальной военной операции на Украине.

В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов отметил, что последние санкции со стороны Вашингтона являются частью "фронтального наступления" на Россию, при этом указывая на возможные негативные последствия для собственных интересов Соединенных Штатов. Он также выразил мнение, что давление со стороны США, вероятно, будет усиливаться по мере приближения мартовских президентских выборов в России.