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Директор L'Oreal подтвердил продолжение работы компании в РФ

1:14
Экономика

Французская косметическая компания L'Oreal продолжает свою деятельность в России, сообщил генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс.

Директор L'Oreal подтвердил продолжение работы компании в РФ
Фото: Openverse by CustomUSB.com is licensed under CC BY 2.0.

"Мы сохранили часть нашего бизнеса в России", — отметил он, ссылаясь на информацию агентства Agence France-Presse (AFP).

Руководитель компании подчеркнул, что речь идет о производстве косметических и гигиенических товаров на заводе в Калуге.

"Это обеспечивает нам возможность поддерживать работу завода, выплачивать заработную плату и обеспечивать безопасность сотрудников в России", — отметил он.

Иеронимюс считает, что такое решение поможет избежать негативных последствий для активов компании и ее персонала.

L'Orеal не единственная французская компания, которая осталась в России после февраля 2022 года. AFP отмечает, что продолжают свою деятельность в РФ также такие компании, как продовольственный гигант Auchan и лидер в сфере французской энергетики TotalEnergies. Посол России в Париже Алексей Мешков также подчеркнул, отвечая на вопрос ТАСС, что французский бизнес продолжает свою работу на российском рынке.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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