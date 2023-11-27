Французская косметическая компания L'Oreal продолжает свою деятельность в России, сообщил генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс.
"Мы сохранили часть нашего бизнеса в России", — отметил он, ссылаясь на информацию агентства Agence France-Presse (AFP).
Руководитель компании подчеркнул, что речь идет о производстве косметических и гигиенических товаров на заводе в Калуге.
"Это обеспечивает нам возможность поддерживать работу завода, выплачивать заработную плату и обеспечивать безопасность сотрудников в России", — отметил он.
Иеронимюс считает, что такое решение поможет избежать негативных последствий для активов компании и ее персонала.
L'Orеal не единственная французская компания, которая осталась в России после февраля 2022 года. AFP отмечает, что продолжают свою деятельность в РФ также такие компании, как продовольственный гигант Auchan и лидер в сфере французской энергетики TotalEnergies. Посол России в Париже Алексей Мешков также подчеркнул, отвечая на вопрос ТАСС, что французский бизнес продолжает свою работу на российском рынке.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.