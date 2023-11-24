Финансист считает, что спрос на валюту повысится в ближайшее время

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В преддверии окончания года в России может повыситься спрос на валюту, на фоне традиционного предновогоднего роста расходов как и граждан, так и у предпринимателей, а также государственных организаций. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Фото: Reuters by Sergei Karpukhin

"Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для курса рубля. Давление на него может оказывать постепенное сокращение предложения зарубежной валюты из-за окончания налогового периода", — сказал Бабин.

Эксперт добавил, что 27-28 ноября традиционно являются пиковым временем для фискальных платежей. Финансист уверен, что большая часть экспортёров уже рассталась со своими запасами валюты.

На торгах Московской биржи во вторник курс доллара в первый раз с лета 2023 стал меньше 88 рублей, достигнув значения 87,6858 рубля, напоминает Газета.Ru.