Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Продажа иностранной валюты, как экспортерами для уплаты налогов, так и Центробанком РФ при погашении российских еврооблигаций, оказала положительное воздействие на курс рубля, по мнению эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций", Дмитрия Бабина, который поделился своим мнением в беседе с "Газетой.Ru".

Фото: openverse

"Дополнительное предложение иностранной валюты, как со стороны экспортеров, которые продавали ее для уплаты налогов, так и со стороны Центробанка, все же способствовало постепенному укреплению рубля. Однако с началом следующей недели Банк России сократит объем продаж валюты в 10 раз, вернувшись к обычным ежедневным показателям. Кроме того, налоговый период закончится к концу следующей недели". — отметил Бабин.

В результате, скорость укрепления рубля может замедлиться.

После начального роста рубль временно потерял позиции, но затем снова начал укрепляться, достигнув недельного максимума. Курс доллара немного снизился и стал ниже отметки в 96 рублей, курс евро приблизился к уровню в 102 рубля, а курс юаня приблизился к 13,09 рублям.

Центробанк продолжает продавать иностранную валюту на общую сумму 150 миллиардов рублей в период с 14 по 22 сентября. Ежедневный объем продаж в этот период составит 21,4 миллиарда рублей, вместо обычных 2,3 миллиарда рублей.

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